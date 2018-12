Deux semaines après son mariage, Laura Smet en dévoile un premier cliché

Outre Nathalie Baye, la mère de Laura, son frère David, quelques proches triés sur le volet avaient assisté à la cérémonie au début du mois : Dominique Besnehard, son parrain, la chanteuse Dani, le comédien Stanislas Mehrar ou encore les avocats de Laura, Me Temime et Me Ravanas faisaient partie des invités. Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement de Paris, était elle aussi présente, mais la célébration du mariage avait été confiée à Anne Hidalgo.





Les invités s'étaient ensuite retrouvés pour le traditionnel repas de mariage. La fille de David, Emma Smet avait posté des photos discrètes sur son compte Instagram. La nièce de Laura avait en effet partagé avec ses followers un cliché du dessert dans sa story du jour : trois petits choux à la crème accompagnés d'un dessin de bague et de petits messages de félicitations ("Congratulations", "Wedding Vibes")