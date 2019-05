Deva Cassel, la fille de Vincent Cassel et de Monica Bellucci, dévoile son visage sur Instagram

Jusqu'ici, ils avaient pris le soin de la préserver. Mais à 14 ans à peine, Deva Cassel, la fille de Monica Bellucci et de Vincent Cassel, s'apprête à suivre le même chemin que ses célèbres parents. A l'image de Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, la jeune fille (qui a ouvert son compte Instagram il y a à peine 1 mois) fait ses premier pas dans l'univers du mannequinat. Moue boudeuse, longs cheveux noirs et jolie bouche, Deva a hérité de la beauté de sa mère, comme on peut le voir sur les quatre clichés publiés sur le réseau social.





Et pour ses premiers pas dans le monde de la mode, la demoiselle commence fort puisqu'elle a été choisie pour être la nouvelle égérie de la marque Dolce & Gabbana (elle sera le visage de la campagne parfums lancée au printemps 2020). Le jeune fille fait la fierté de Monica Bellucci, elle-même égérie mode de la célèbre marque. La comédienne de 54 ans a d'ailleurs dévoilé sur son compte Instagram quelques clichés du shooting réalisé dans les rues pittoresques de Ravello en Italie, sur son compte Instagram.