Deva Cassel, la fille de Vincent Cassel et de Monica Bellucci, fait sensation sur Instagram

Jusqu'ici, ils avaient pris le soin de la préserver. Mais à 14 ans, Deva Cassel, la fille de Monica Bellucci et de Vincent Cassel, s'apprête à suivre le même chemin que ses célèbres parents. A l'image de Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, la jeune fille (qui a ouvert son compte Instagram il y a à peine quelques semaines) fait ses premier pas dans l'univers du mannequinat. Moue boudeuse, longs cheveux noirs et jolie bouche, Deva a hérité de la beauté de sa mère, comme on peut le voir sur les deux clichés d'elle qu'elle a postés sur le réseau social.





Pour ses premiers pas dans le monde de la mode, la demoiselle commence fort puisqu'elle a été choisie pour être la nouvelle égérie de Dolce & Gabbana (elle sera le visage de la campagne parfums lancée au printemps 2020). A l'occasion du défilé de la marque organisé ce samedi 15 juin à Milan, dans le cadre de la Fashion Week hommes printemps/été 2020, elle a publié une photo d'elle sur son compte Instagram, qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés sur le mode "C'est le portrait de sa mère".