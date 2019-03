Diam's sort de son silence et raconte comment la célébrité l'a "fissurée de l'intérieur"

Le "succès est éphémère et ne peut suffire à combler notre besoin de quête de sens", souligne-t-elle. Aujourd'hui épanouie dans sa vie de famille, elle dénonce le côté matérialiste de notre époque et assure que "la foi et la raison sont indissociables". Convertie à l'islam depuis 2008, la jeune femme évoque la méditation qu'elle mène régulièrement sur le monde qui l'entoure et sur "sa propre personne". "Pourquoi faire de la religion un tabou ?", lance-t-elle. "C'est un partage, un échange, chacun prendra le chemin qu'il choisira", martèle-t-elle.