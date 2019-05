Aux Etats-Unis, un parc d'attraction fait revivre en 3D l'accident mortel de Lady Di...

Interrogé par le site américain Daily Beast, Robin Turner, le concepteur de cette attraction, ouverte aux enfants, se défend de tout mauvais goût. A la sortie, les visiteurs sont invités à répondre à un sondage pour donner leur avis sur l'affaire. "Les visiteurs seront interrogés sur ce qui, selon eux, a causé la mort de Lady Diana", explique Robin Turner. "Nous leur demanderons : "Pensez-vous que la famille royale est impliquée ?", ou "Pensez-vous que Lady Diana était enceinte ?".





"Le but de cette attraction est de simplement recueillir les opinions de chacun", insiste son concepteur. "Cela permet aussi aux personnes qui n'ont jamais visité Paris, d'en étudier la topographie", ajoute-t-il le plus sérieusement du monde. Contactée par "The Daily Beast", la famille royale britannique n'a pas souhaitée s'exprimer.