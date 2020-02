Disparition à 103 ans de Kirk Douglas, dernier grand monstre sacré d'Hollywood

Une légende du cinéma s'en est allée. Kirk Douglas est mort ce mercredi à l'âge de 103 ans, a annoncé son fils Michael Douglas. L'acteur américain a annoncé la triste disparition sur les réseaux sociaux, avec un message chargé en émotions.

"C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma (...) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa", écrit Michael Douglas sur sa page Facebook. "Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a oeuvré pour le bien public et la paix dans le monde", poursuit l'acteur.