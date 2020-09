"Un comédien magistral", "un monstre sacré" : l’acteur Michael Lonsdale est mort à l’âge de 89 ans

C’était une figure des planches et du grand écran. Le comédien et metteur en scène Michael Lonsdale est mort à l’âge de 89 ans, annonce son agent à l'AFP. Au cours de son impressionnante carrière au cinéma, il avait tourné avec les plus grands, de François Truffaut (La Mariée était en noir) à Steven Spielberg (Munich) en passant par Orson Welles (Le Procès), Claude Sautet (Nelly et Monsieur Arnaud) et Luis Bunuel (Le fantôme de la liberté). Mais aussi dans le James Bond Moonraker avec Roger Moore en 1976.

En 2011, Michael Lonsdale avait remporté le César du meilleur second rôle masculin pour son interprétation du père Luc, le film de Xavier Beauvois inspiré par l’assassinat des moines de Thibirine durant la guerre civile en Algérie, en 1996. Une récompense toute particulière pour cet homme marqué par la religion catholique.