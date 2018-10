Disparition de Charles Aznavour : Michel Leeb témoigne

Charles Aznavour avait l'habitude de se ressourcer dans sa maison des Alpilles. Michel Leeb était à ses côtés dimanche 30 septembre. L'humoriste le considérait comme un père. En dépit d'une tournée éreintante au Japon, le chanteur était dans une grande forme intellectuelle et égal à lui-même, plein d'autodérision. Bouleversé par cette disparition brutale, son voisin et ami se raccroche à cet ultime moment de complicité.



