Disparition de Charles Aznavour : une légende de la chanson française

Nostalgique, parfois sensuel et souvent autobiographique, Charles Aznavour c'est 1 300 chansons et toute une vie de scène. Son répertoire est inépuisable. Même avec une corde vocale qui refuse de vibrer, il donnait la chair de poule à tous ceux qui l'écoutaient. Aznavour était le seul artiste français élu "artiste du siècle" par le magazine Time. Cet homme talentueux et tenace, a laissé en héritage une œuvre devenue universelle et quelques leçons de vie.



