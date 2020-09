Disparition de Diana Rigg, star de "Chapeau melon et bottes de cuir" et "Game of Thrones"

Après avoir débuté sa carrière de comédienne sur les planches au sein de la Royal Shakespeare Company, elle était devenue célèbre en interprétant le personnage d’Emma Peel, partenaire de l’agent John Steed, incarné par Patrick Macnee, durant les saison 4 et 5 de la série Chapeau melon et bottes de cuir, de 1965 à 1966.

C’était une figure du cinéma et de la télévision britanniques. La comédienne Diana Rigg, 82 ans, est décédée jeudi 10 septembre des suites d’un cancer. "Elle est partie en paix, chez elle et entourée par sa famille", a indiqué son agent dans un communiqué.

Ultime point d’orgue de son parcours, sa participation à la série Game of Thrones où elle joue le personnage de la mémorable et retorse Lady Olenna Tyrell, de la saison 3 à la saison 7.

Diana Rigg avait une fille, la comédienne Rachael Stirling, née de son deuxième mariage avec le producteur de théâtre Archie Stirling. Elles s’étaient données la réplique en 2013 dans la série Doctor Who. On la reverra sur grand écran une dernière fois l'an prochain dans Last Night in Soho, le nouveau film d'Edgar Wright, le réalisateur de Baby Driver.