Disparition de Katherine Helmond, l’inoubliable Mona de "Madame est servie"... mais pas seulement

Dans la comédie fantastique "Bandits, Bandits", en 1981, elle interprète la femme de l’ogre joué par Peter Vaughan. Trois ans plus tard, elle est Ida, la mère de Sam Lowry, le héros tourmenté de "Brazil", incarné par Jonathan Pryce. Son personnage excentrique fera rire – et frissonner – les fans de l’un des plus grands films de la décennie. En particulier lors d'une scène légendaire où les médecins triturent son visage déformé par la chirurgie esthétique.