Disparition de Naya Rivera : les acteurs de "Glee" se mobilisent pour la retrouver

"Je comprends que votre équipe fait tout ce qui est en son pouvoir mais nous nous sentons inutiles, impuissants et nous voulons aider de toutes les manières possibles", a-t-elle écrit. Un message bien reçu par les autorités qui lui ont néanmoins rappelé la dangerosité de l'endroit et ont exhorté la population à ne pas se rendre sur les lieux pour ne pas se mettre en péril.

Après avoir échangé avec le shériff, Heather Morris a fait marcher arrière et a appelé les internautes à être "gentils, compatissants et attentionnés envers ceux qui recherchent notre Naya". La bienveillance, voilà bien ce qui manque sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de la disparition de Naya Rivera. Certains internautes ont eu la bonne idée de s'en prendre aux autres acteurs de "Glee", estimant qu'il était de leur devoir de réagir publiquement.

"Montrez donc un peu de respect", s'est emportée Amber Riley sur Twitter. "Toute notre énergie est réunie pour aider à retrouver Naya et prier pour qu'elle nous revienne saine et sauve. Personne ne doit à quiconque une démonstration de son chagrin. Tout ça est très réel et bouleversant. Concentrez-vous sur Naya et sa famille, pas sur nous. Nous ne sommes pas importants actuellement", a insisté l'interprète de Mercedes Jones en parlant pour ses anciens collègues.