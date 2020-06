Etoile montante de Bollywood, le comédien Sushant Singh Rajput est mort à 34 ans

C'est un drame pour les fans de Bollywood. Le comédien Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort à son domicile de Bombay ce dimanche 14 juin. D'après plusieurs médias, l'acteur âgé de 34 ans se serait suicidé par pendaison. Comme le relate The Hindu, c'est son aide-ménagère, surprise de ne pas le voir sortir de la chambre, qui a découvert le corps sans vie du comédien. "Rajput s'est excusé après le petit déjeuner et s'est enfermé dans sa chambre. Aux alentours de 12 h 30, son employé a découvert qu'il avait fermé la porte de la chambre à clé. La porte a été enfoncée et Rajput a été trouvé sans vie et son ami (qui séjournait chez lui) a appelé la police", a expliqué la police au quotidien.

Le premier ministre indien s'est ému de la disparition de Sushant Singh Rajput sur Twitter. Très choqué par sa mort, il a rendu hommage à un "brillant jeune acteur". "Son ascension dans l'industrie du divertissement en a inspiré beaucoup et il laisse derrière lui plusieurs performances mémorables", a-t-il précisé.