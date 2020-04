Le chanteur Christophe, hospitalisé depuis le 26 mars, est mort

"Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné", écrivent dans un communiqué transmis son épouse et sa fille Lucie. "Aujourd'hui, les mots se lézardent... et tous les longs discours sont bel et bien futiles", poursuivent-elles dans ce court texte.

Christophe avait connu le succès dès "Aline", tube instantané en 1965. Il n'avait cessé ensuite de promener sa silhouette de dandy décalé dans la chanson française. Ses récents albums "Christophe, etc", volumes 1 et 2, sortis l'an passé, où il reprenait ses standards avec des interprètes de toutes générations (d’Etienne Daho à Jeanne Added en passant par Philippe Katerine), prouvaient encore que l’aura de l’artiste moustachu aux cheveux mi-longs était intacte.

L'annonce de son hospitalisation puis de son transfert à Brest avait ému le monde du spectacle sur les réseaux sociaux. L’annonce de sa mort, survenue au milieu de la nuit, a rapidement suscité de nombreuses réactions pleines d’émotion. A commencer par celle de Jean-Michel Jarre, qui avait écrit les textes de deux des albums majeurs de Christophe - et leurs morceaux-titres phares - "Les Paradis Perdus", 1973 et "Les Mots bleus", 1974. "On pense que les gens qu’on aime sont éternels et ils le sont, et tu l’es", a tweeté l’auteur de l’album "Oxygène".