Mary Higgins Clark, la reine du suspense est morte

La "reine du suspense" n'est plus. Mary Higgins Clark s'est éteinte ce vendredi 31 janvier à Naples, en Floride, "entourée par sa famille et ses amis", a indiqué son éditeur Simon and Schuster. Ce dernier a précisé qu'elle était décédée de causes naturelles.

L'autrice qui s'est faite connaître en France avec le roman La Nuit du renard (Grand Prix de littérature policière en France en 1980) a connu le succès dans la seconde moitié de sa vie. En 1969, elle publie son premier ouvrage, un roman historique sur le premier président des Etats-Unis, George Washington. Mais ni le succès ni les recettes ne sont satisfaisants, alors elle se tourne vers le roman policier. Son premier best-seller s'intitule La Maison du guet, publié en 1975.