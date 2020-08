Mort de l’acteur anglais Ben Cross, le héros du film "Les Chariots de feu"

Formé sur les planches de la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, Ben Cross s'était fait remarquer dans la comédie musicale Chicago avant de faire ses débuts sur le grand écran en 1977 dans Un point trop loin, aux côtés de deux monstres sacrés, Sean Connery et Michael Caine.

A la télévision, il joue le Prince Charles dans le téléfilm William & Kate, en 2011. Puis de 2013 à 2014, il incarne Mr Rabbit, le terrible mafieux de la série culte Banshee, diffusée en France sur Canal +. On le reverra bientôt dans Last Letter To Your Lover, une production Netflix avec Shailene Woodley.

Egalement musicien et écrivain, Ben Cross était le père de deux enfants, Theo et Lauren. C'est cette dernière qui a annoncé la mort de son père, dans un message posté sur Facebook, précisant qu'il était "malade depuis quelque temps mais que son état s'était dégradé la semaine dernière".