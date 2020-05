Hollywood pleure la réalisatrice Lynn Shelton, décédée à l'âge de 54 ans

A l'annonce de son décès, de nombreuse célébrités ont tenu à saluer la mémoire de la réalisatrice primée dans de nombreux festivals. On lui doit notamment les films Humpday et Ma meilleure amie, sa sœur et moi ainsi que de nombreuses séries comme New Girl, Mad Men, Bienvenue chez les Huang ou encore Little Fires Everywhere, la mini-série très attendue avec Reese Witherspoon qui sera disponible en exclusivité sur Amazon Prime Video le 22 mai prochain.

Cette dernière s'est d'ailleurs dite "dévastée" par l'annonce de sa disparition. "Je suis sous le choc que cette réalisatrice dynamique, talentueuse et émouvante ne soit plus parmi nous. Lynn était tellement passionnée par notre série, Little Fires Everywhere. (…) Elle se souciait profondément de l'ensemble du casting et de l'équipe, s'assurant que nous nous sentions tous entendus, vus et appréciés", a confié Reese Witherspoon sur son compte Instagram.