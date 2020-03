Tonie Marshall, la réalisatrice de "Vénus Beauté (Institut)", est morte à l'âge de 68 ans

Au début de sa carrière, Tonie Marshall a été comédienne. D’abord chez Jacques Demy qui lui avait donné un petit rôle dans "L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la Lune", en 1972. Puis dans des comédies populaires comme "Rien ne va plus" de Jean-Michel Ribes et "Les sous-doués" de Claude Zidi.

Tonie Marshall était la fille du producteur américain Mike Marshall, décédé en 2005, et de la comédienne Micheline Presle, aujourd'hui âgée de 98 ans.

En 1989, elle passe à la réalisation avec "Pentimento", interprété par Antoine De Caunes. Suivront "Pas très catholique", "Enfants de salaud" puis "Vénus Beauté (Institut)", son plus grand succès à ce jour. Cette comédie dramatique interprétée par Nathalie Baye, Bulle Ogier et Audrey Tautou séduit plus de 1,4 millions de spectateurs à sa sortie en 1989.

Lors de la cérémonie des César 2000, Tonie Marshall remporte le César du meilleur film et de la meilleure réalisation. Audrey Tautou avait elle remporté le César du meilleur second rôle féminin.

En 2005, Tonie Marshall réalisera "Vénus et Apollon", une série adaptée du film, diffusée sur Arte. Elle tournera encore plusieurs films pour le cinéma dont "Au plus près du paradis" avec Catherine Deneuve en 2002 et le dernier, "Numéro Une" avec Emmanuelle Devos, était sorti en 2017.