Dispute autour de l'héritage : Johnny Hallyday avait rédigé quatre testaments

Selon nos informations, au total, quatre testaments successifs ont été signés par Johnny Hallyday. L’un d’entre eux, dès 2000, désignait notamment sa femme et ses enfants comme héritiers à part égale. David, Laura mais aussi Joy et Jade. Soit, un héritage de deux tiers pour les enfants et un tiers pour sa femme Laëtitia.





Les avocats de David et Laura ont donc décidé de contester dans les jours à venir la légalité du dernier testament - celui qui dépouille leurs clients de tout héritage, donc - devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Leur stratégie est de montrer que pour la loi française, c’est le dernier lieu de résidence qui compte. Or, celui de Johnny se situait à Marne-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Et donc, il doit appliquer la loi française et donc la "réserve héréditaire". Johnny Hallyday s'était en effet installé dans le courant des années 2000 à Los Angeles, avec Laeticia et leurs filles Jade et Joy. Il était revenu en France suivre son traitement médical, avant de succomber le 6 décembre à son domicile de Marnes-la-Coquette, près de Paris.