Divorce express de Pamela Anderson : Jon Peters accuse la comédienne de l'avoir épousé pour éponger ses dettes

"Nous sommes reconnaissants pour votre soutien au moment où nous décidons de nous éloigner pour réévaluer ce que nous attendons de la vie et l’un de l’autre. La vie est un voyage et l’amour un processus. Avec cette vérité universelle en tête, nous avons d’un accord mutuel décidé d’abandonner la formalisation de notre certificat de mariage (…) Nous vous remercions de respecter notre intimité", expliquait la comédienne dans un communiqué adressé au Hollywood Reporter .

Lundi 10 février, Jon Peters est enfin sorti de son silence pour donner sa version des faits à Page Six. "Lorsqu’elle m’a envoyé un message disant qu’elle voulait se marier, c’était comme un rêve qui devenait réalité, même si à ce moment-là, j’étais déjà fiancé à quelqu’un d’autre. J’ai tout plaqué pour Pam. Elle avait presque 200.000 dollars de dettes et aucun moyen de les rembourser, alors je les ai payées", assure le producteur de "A star is Born" qui révèle que c'est la comédienne qui l'a demandé en mariage, et non le contraire.