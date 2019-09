Divorcée de Channing Tatum, l'actrice Jenna Dewan est enceinte

CARNET ROSE - L'actrice Jenna Dewan a annoncé ce mardi une heureuse nouvelle. L'ancienne épouse de la star de "Magic Mike" attend son premier enfant avec son nouveau compagnon, l'acteur Steve Kazee.

Visiblement excité par cette bonne nouvelle, le couple a partagé son bonheur auprès du magazine américain : "Nous sommes plus que ravis et nous ne pourrions pas être plus heureux d’agrandir notre famille!" se sont-ils exclamés.

Niveau carrière, l’actrice vient de faire son retour au petit écran dans une série dramatique médicale intitulé "The Resident" sur la chaîne Fox. Elle sera également à l’affiche d'une future création originale de Netflix autour de la musique intitulée "Soundtrack". Véritable artiste complète, elle publiera un livre sur le bien-être et le bonheur "Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day" disponible le 22 octobre.

De son côté, son ex mari Channing Tatum a lui aussi refait sa vie : il est actuellement en couple avec la chanteuse Jessie J.