Dix mois après la naissance de son deuxième enfant, Miranda Kerr est de nouveau enceinte

"J'ai mis 9 mois - enfin, 10 - à faire grandir un magnifique enfant et cela prendra peut-être 10 mois pour que je me sente à nouveau à l'aise en maillot de bain. Ou plus longtemps. Ou jamais", insistait-elle. Mais ne comptez pas sur l'Australienne pour vous dévoiler plus de son quotidien. Discrète sur sa vie privée, Miranda Kerr ne partage aucune photo de ses enfants sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram est en partie dédié à la promotion de son quatrième bébé, la marque de cosmétiques Kora Organics dont les ventes ont bondi de 800% en deux ans.