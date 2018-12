Dominique Farrugia sur son combat contre la maladie : "C'est de plus en plus difficile mais je le fais et je vais travailler"

"On se bat. Malgré la douleur, il ne craque jamais", assure Isabelle. Chez les Farrugia, la lutte est collective. C'est ensemble que Dominique Farrugia et son épouse appréhendent la maladie qu'il combat depuis près de 30 ans. "J'ai appris que j'avais une sclérose en plaques à 29 ans. J'ai décidé qu'elle serait mon ennemie. J'essaie de ne pas embêter mon entourage avec. Il y a des chose qu'il faut garder pour soi", explique dans Paris Match l'ancien Nul aujourd'hui directeur général adjoint des productions de StudioCanal. Lui qui communique si peu sur sa vie privée raconte à l'hebdomadaire que "c'est de plus en plus difficile".





"Mais je le fais et je vais travailler", assure-t-il. Quand il a été diagnostiqué, il n'a rien dit à ses collègues. "On vous regarde différemment et je ne voulais pas perdre mon boulot", se souvient-il. Alors il a continué et multiplié les activités, devant et derrière la caméra, montant sa propre société de production et la chaîne Comédie!. Un rythme effréné qu'il "regrette un peu" aujourd'hui". "Si je m'étais calmé, je serais peut-être moins malade", estime-t-il.