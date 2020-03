Donald Trump ne veut pas payer pour la protection de Harry et Meghan en Californie

Alors que les Etats-Unis sont frappés de plein fouet par la crise du coronavirus, Donald Trump a pris le temps d'envoyer un petit tâcle au prince Harry et à Meghan Markle. Le président américain a fait savoir au couple qui vient de s'installer en Californie que les Etats-Unis ne paieraient pas pour leur protection. "Je suis un grand ami et admirateur de la Reine et du Royaume-Uni. Il a été signalé que Harry et Meghan, qui ont quitté le Royaume, résideraient de façon permanente au Canada. Maintenant qu'ils ont quitté le Canada pour les États-Unis, les États-Unis ne paieront pas pour leur protection de sécurité. Ils doivent payer!", a déclaré Trump sur son compte Twitter deux heures avant son point de presse quotidien sur le coronavirus.

Si on ne connaît pas la raison de cet emportement soudain, Meghan et Harry ont décidé de prendre la parole pour mettre les choses au clair. "Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas l'intention de demander au gouvernement américain des ressources de sécurité. Des dispositions de sécurité financées par des fonds privés ont été prises", a expliqué un représentant du couple.