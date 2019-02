Donald Trump s'en prend à Jussie Smollett, accusé d'avoir mis en scène son agression, en le taxant de racisme

Omniprésent sur Twitter, Donald Trump n’a pas tardé à réagir aux derniers rebondissements de l’affaire Jussie Smollett. Après avoir interpellé le comédien américain, la police de Chicago a révélé ce jeudi que la star de la série "Empire" avait monté de toutes pièces une agression raciste et homophobe à son encontre "parce qu’il n’était pas satisfait de son salaire".





Durant les premières heures qui avaient suivi sa prétendue agression, le 29 janvier dernier, Jussie Smollett avait affirmé que ses deux agresseurs avaient hurlé "MAGA country" (le pays de Make Americain Great Again - ndlr), en référence au célèbre slogan de campagne du candidat républicain.





Visiblement très intéressé par l’affaire, le président américain s’est fendu cet après-midi d’un tweet vengeur en direction du comédien de 36 ans. "Jussie Smollett : que faites-vous de MAGA (Make America Great Again) et des dizaines de millions de gens que vous avez insulté avec vos propos racistes et dangereux ?".