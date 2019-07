"Donc elle vient juste d’avoir un enfant ?" : maman depuis 3 mois, Tina Kunakey s'exhibe en bikini et fait réagir les internautes

Alors que la majorité d'entre elles voit leur corps changer après avoir eu un enfant (kilos en trop, vergetures, douleurs post-natales), on ne compte plus les célébrités qui donnent des complexes aux jeunes mamans "normales". On peut citer notamment Kate Middleton, Gisele Bündchen, Bar Refaeli ou encore Diane Kruger qui exhibait sur son compte Instagram ses abdos quatre mois seulement après la naissance de sa petite fille. "Est-ce que je me la raconte ? Oh que oui ! Parce que j'ai travaillé dur pour les voir revenir. Je ne pensais pas que c'était possible après avoir eu un bébé et certainement pas à mon âge", écrivait l'actrice allemande de 42 ans.