Dorothée, Ariane, Jacky, Patrick Simpson-Jones… Qu’ont-ils fait après les années 90 ?

HOMMAGE - Une nouvelle étoile du "Club Dorothée" s'est éteinte cette semaine. Ariane, co-animatrice solaire de l'émission de jeunesse, est partie rejoindre ses comparses des années 80-90, Corbier, Framboisier et "Papy René". Mais qu'ont fait les membres du joyeux "Club" après les années 90 ?

La disparition ce mardi de la solaire co-animatrice du " Club Dorothée" Ariane Carletti a suscité une vive émotion. "C'était une femme pétillante et tellement courageuse", a salué sa grande complice Dorothée, "très affectée", tandis que sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances ont afflué, de nombreux internautes pleurant "une partie de leur jeunesse".

Après l'arrêt du "Club Dorothée" en 1997, c’est avec lui qu’elle a poursuivi sa carrière dans l’audiovisuel au sein d'AB Productions. Ariane a collaboré sous différentes casquettes, du casting à la production, à de nombreux programmes TV. Plusieurs acteurs de séries AB Productions, à l'image d'Elsa Esnoult des "Mystères de l'amour" ou de Sandra Lou du "Groupe", ont d'ailleurs salué dans leurs hommages le rôle qu'elle a joué dans le lancement de leur carrière. Artiste accomplie, Ariane a été aussi comédienne au cinéma et au théâtre, où elle a gardé un pied toute sa vie. Ces dernières années, elle était également jurée du cours Florent.

"Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée", a rappelé sa famille en annonçant son décès dans un communiqué ce mercredi 4 septembre. La co-animatrice du "Club Dorothée" a succombé mardi 3 septembre des suites d’une longue maladie qu’elle combattait, a précisé son mentor, le producteur Jean-Luc Azoulay.

Dorothée, 66 ans aujourd'hui, a été pendant plus de 20 ans l’animatrice emblématique de toute une génération d’enfants grâce à son "Club", diffusé sur TF1 dès 1987. Vedette du petit écran grâce au succès colossal de ce mélange de dessins animés aux génériques cultes, de séries AB Productions, de saynètes loufoques et de chansons des "Musclés", elle a mal vécu la fin de cette réussite télévisuelle en 1997. "Tout s'est arrêté un peu brutalement. Je ne veux pas ressasser le passé", avait-t-elle confié à l’époque.

S’en est suivie une traversée du désert de treize ans, avant que l’ancienne animatrice star ne retrouve la lumière de la scène en 2010 avec un album inédit et quatre concerts dans la mythique salle de l’Olympia, puis un 59ème Bercy et une grande tournée. Depuis, celles dont les fans peuvent prendre des nouvelles sur la page Facebook officielle se fait rare, même si elle a fait apparition clin d’œil dans le film de Philippe Lacheau "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon".