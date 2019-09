Dorothée "très affectée" par la mort de sa complice Ariane, "une femme pétillante et tellement courageuse"

TRISTESSE - L'animatrice culte des enfants des années 80 et 90 s'est remémorée "toutes ces années de complicité, d'émotion et de tendresse" à l'annonce de la mort de sa complice de toujours, Ariane Carletti, emportée par la maladie à l'âge de 61 ans.

Elles se connaissaient depuis près de 40 ans. De leur rencontre en 1980 dans "Récré A2" à la fin du "Club Dorothée" en 1997, Ariane Carletti et Dorothée ont collaboré pendant deux décennies, pour le plus grand plaisir des petits téléspectateurs français. On se souvient de leur duo à l'animation bien sûr, mais aussi dans "Pas de pitié pour les croissants". Une complicité ravivée dans l'esprit de millions de Français ce mercredi 4 septembre à l'annonce du décès d'Ariane. Dans un post publié sur sa page Facebook officielle, Dorothée salue "une femme pétillante et tellement courageuse". "Dorothée, très affectée, gardera en tête toutes ces années de complicité, d'émotions, de tendresses, de grands moments et d'aventures passés ensemble", souligne son message.

C'était quelqu'un de formidable, toujours enjouée - Jean-Luc Azoulay, producteur du "Club Dorothée"

Jean-Luc Azoulay, le producteur de l'émission, a fait part de son "immense tristesse" sur Twitter. "Nous sommes tous effondrés" par cette nouvelle, a-t-il ajouté auprès de l'AFP. "C'était quelqu'un de formidable, toujours enjouée. Elle luttait contre la maladie depuis plusieurs années et on pensait qu'elle allait pouvoir échapper à tout ça mais hélas, elle est partie...", a déclaré celui qui collaborait encore avec elle au sein de sa société AB Productions. Toujours auprès de l'AFP, son ancien mari, le bassiste des "Musclés" Rémy Sarrazin, a salué une femme "travailleuse, courageuse, dévouée à son public et dans son travail, dévouée aussi à ses enfants malgré la maladie". Leur fille Eléonore Sarrazin, comédienne dans "Plus Belle la Vie", a de son côté posté une photo noire sur son compte Instagram en l'honneur de sa mère.

Après l'arrêt du "Club Dorothée" en 1997, Ariane Carletti était restée en coulisses chez AB Productions. Elle avait notamment participé au casting de la série "Le Groupe", ersatz d'"Hélène et les garçons" lancé sur France 2 au début des années 2000. Sandra Lou, qui tenait l'un des rôles principaux, s'est souvenue de ses premiers pas de comédienne avec elle. "J'étais tellement impressionnée de voir celle qui avait bercé mon enfance au Club Do. Tu m'as fait confiance à l'époque et tu as changé ma vie. Merci pour tout", a-t-elle écrit Twitter.

Son message s'accompagne d'un selfie sur lequel elle pose aux côtés d'Ariane et de Jérémy Michalak. Car certains l'ont peut-être oublié mais l'ancien chroniqueur de "C à vous", aujourd'hui producteur à succès d'émissions comme "Les Anges de la téléréalité", a lui aussi démarré dans "Le Groupe". "Souvenir ému de ce premier jour de casting passé avec Ariane et Frank Geney en juillet 2001. J'en rigole encore", s'est-il remémoré sur Twitter.

De nombreux anonymes ont également pris la plume sur les réseaux sociaux pour pleurer la perte d'une des grandes figures de la télévision de ces trente dernières années.

Delphine DE FREITAS