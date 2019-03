Dragué par les Gilets jaunes, Philippe Etchebest de "Top Chef" refuse de les soutenir

Ils aimeraient bien l'avoir dans leur camp. Alors que le mouvement des Gilets jaunes commence à s'essouffler, Philippe Etchebest a confié qu'il était très populaire auprès des manifestants. Jouissant d'une image populaire, le juré de "Top Chef" est en effet bien connu pour son franc-parler. Comme l'explique le quotidien "Libération", qui lui consacre un portrait, dès que Philippe Etchebest débarque sur un rond-point, "les Gilets jaunes se jettent à son cou et l’enrôleraient volontiers sans attendre".





"Eux lui donnent du 'chef' en lui tapant sur le ventre et en l’invitant à valider le grillé des merguez sur brasero", poursuit le quotidien. Alors que de nombreux people ont apporté leur soutien au mouvement comme Laetitia Casta, Pamela Anderson ou encore Francis Lalanne, le chef de "Cauchemar en cuisine" refuse de s'engager arguant qu'"on peut tout dire et tout revendiquer", mais qu’il n’accepte ni la violence ni les intégristes quel que soit la cause.