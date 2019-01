Drake dans la tourmente après la diffusion d'une vidéo où il embrasse sur la bouche une mineure en plein concert

"Je me suis amusé. Je ne sais pas si je dois me sentir coupable, mais je me suis amusé. J'ai aimé la sensation de tes seins sur ma poitrine. Je veux juste te remercier", poursuit l'artiste qui se met à l'embrasser sur les mains, les joues, le front pour finir sur la bouche.





Alors que la chaîne Lifetime diffusait ce week-end un documentaire fleuve qui revient sur les accusations de pédophilie à l'encontre de R. Kelly, la vidéo de Drake passe mal. Jugée "hallucinante", voire "malsaine" par de nombreux internautes, ces images pourraient lui coûter cher. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 32 ans, n'a pas encore réagi.