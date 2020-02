Droguée, séquestrée et violée : la chanteuse Duffy raconte sa disparition médiatique

Elle revient après des années de silence médiatique. La chanteuse galloise Duffy a raconté sur Instagram mardi avoir été "violée, droguée et séquestrée pendant quelques jours". Duffy, qui en 2011 avait annoncé "prendre une pause" concernant son activité publique, a écrit sur Instagram: "Je suis ok et en sécurité maintenant" mais "il a fallu du temps".

"La vérité est que, et croyez-moi, je vais bien et je suis en sécurité maintenant, j'ai été violée et droguée et j'ai été retenue en captivité pendant des jours. Bien sûr, j'ai survécu. La guérison a pris du temps. Mais je peux vous dire qu'au cours de la dernière décennie, je me suis promis de vouloir ressentir le soleil briller au fond de moi, et le soleil brille maintenant. Si vous pouviez imaginer combien de fois j'ai pensé à écrire ces mots. La manière dont je l'écrirais, comment je me sentirais une fois l'avoir fait. Eh bien, je ne sais pas vraiment pourquoi c'est aujourd'hui le bon moment, ni pourquoi c'est libérateur et galvanisant pour moi de parler aujourd'hui. Je ne peux pas l'expliquer.", peut-on lire sur son compte.