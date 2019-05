Du monde du cinéma aux personnalités politiques, les hommages se multiplient après le décès d’Anémone

Anémone s'en est allée. Ce mardi, la comédienne s'est éteinte à l'âge de 68 ans. De son vrai nom Anne Bourguignon, elle avait marqué l'histoire du cinéma français avec ses rôles dans les films Le père Noël est une ordure et Le Mariage du siècle. De par son engagement citoyen et sa carrière exceptionnelle, Anémone a marqué le public. La classe politique et les personnalités françaises ont rendu un hommage vibrant à l'actrice et inoubliable interprète de Thérèse.