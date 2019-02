Katy Perry et Orlando Bloom fiancés : leur folle romance en cinq dates

Après un an de voyages et d'amour exposés sur leurs comptes Instagram, c'est le drame. Le couple décide de mettre fin à la relation en mars 2017 et en informe les médias avec un communiqué très officiel. "Avant que des rumeurs ou des mensonges ne se répandent, nous vous confirmons qu'Orlando et Katy se sont séparés dans le respect et l'affection", peut-on lire dans cette annonce de leurs représentants respectifs. Deux mois plus tôt, la chanteuse organisait pourtant une grande fête surprise pour les 40 ans de son homme. Six mois avant, on les disait fiancés. Et pourtant...