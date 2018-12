Dubosc face aux gilets jaunes à Besançon

Il y a un mois, l'humoriste Franck Dubosc avait annoncé dans une vidéo son soutien au mouvement des gilets jaunes. Et depuis, une histoire est née entre lui et les manifestants. L'humoriste a vite retourné sa veste suite à la tournure assez violente qu'a pris la manifestation en qualifiant celle-ci de "trop haineux" et "trop hargneux". Il a essayé de se rattraper mais en vain. Ce week-end, des gilets jaunes ont bloqué son spectacle à Besançon. Franck Dubosc a fini par les rencontrer et ces derniers lui ont sommé d'organiser une cagnotte pour venir en aide au mouvement.



