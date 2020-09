Dwayne Johnson et sa famille testés positifs au Covid-19 : "Portez vos masques"

Il a eu très peur pour sa famille. Le comédien Dwayne Johnson, alias The Rock, a annoncé sur son compte Instagram qu'il avait été testés positif au coronavirus, tout comme sa femme et ses enfants. "Ma femme Lauren ainsi que mes deux petites filles et moi-même, nous avons tous été testés positifs au Covid-19", a-t-il expliqué dans une longue vidéo sur Instagram. "Cela a été l'une des choses les plus difficiles que nous ayons eu à traverser en tant que famille (...). Ma priorité est de protéger ma famille et mes proches. C'est notre priorité à tous (…) mais je suis heureux de vous dire que nous allons bien, nous ne sommes plus contagieux et nous sommes, grâce à Dieu, en bonne santé", a ajouté l'acteur de 48 ans qui a tenu à rassurer le grand public.

"Ce sont des amis proches qui nous ont contaminés et ils étaient dévastés à l'idée de nous avoir transmis le virus", a-t-il révélé avant d'appeler ses fans à se montrer prudents et disciplinés notamment en n'accueillant chez eux que des personnes testées négatives. "J'étais déjà discipliné avant, mais là il va y avoir de nouvelle règles dans la maison", a-t-il admis.