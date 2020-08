Dwayne Johnson : pourquoi "The Rock" est plus solide que jamais à Hollywood

NUMBER ONE - Acteur le mieux payé au monde selon Forbes pour la deuxième année de suite, l’ancienne star du catch qui encaisse en moyenne 20 millions de dollars par film a su diversifier ses activités pour étendre son empire. Cinéma, télévision, marque de vêtements et même football américain, il cartonne partout avec le même ingrédient secret : une bonne humeur à toutes épreuves.

Son nom s’affiche à nouveau tout en haut. Déjà numéro un en 2016 et en 2019, Dwayne Johnson conserve sa place d’acteur le mieux payé de l’année devant Ryan Reynolds et Mark Wahlberg, selon le classement établi par le magazine Forbes. De juin 2019 à juin 2020, le comédien a empoché 87,5 millions de dollars. Un chèque légèrement moins élevé que celui encaissé l’an dernier - 89,4 millions - mais suffisant pour maintenir The Rock au sommet de la pyramide. Si on ne le verra pas à l’écran en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, Dwayne Johnson a déjà capitalisé sur ses films à venir. Celui qui touche en moyenne 20 millions de dollars par film en a reçu 23,5 millions de la part de Netflix pour Red Notice. Interrompu en mars, le tournage de ce film d’espionnage avec Ryan Reynolds (Deadpool) et Gal Gadot (Wonder Woman) doit reprendre mi-septembre d’après The Rock himself. A la réalisation ? Rawson Marshall-Thurber, qui l’a déjà fait tourner dans Agents presque secrets et Skyscraper. A la production ? Seven Bucks, sa propre compagnie, nommée ainsi d'après le nombre de dollars qu'il raconte avoir eu en poche, après avoir été licencié du club de foot US dans lequel il jouait.

Les réseaux sociaux, son secret marketing

Car comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, l’acteur américain de 48 ans finance lui-même ses projets et en tire doublement profit. Il arborera aussi sa double casquette d’acteur-producteur pour le très attendu Black Adam, premier film de super-héros de l’ancien catcheur dont le cachet a déjà été comptabilisé par Forbes pour cette année. Fin négociateur, il est le premier à Hollywood à avoir fait inclure une "clause réseaux sociaux" dans ses contrats. Dwayne Johnson se transforme en homme-sandwich en ligne pour ses films dont il vante les mérites à travers de multiples posts sur Facebook (58 millions d'abonnés), Instagram (193 millions d'abonnés) et Twitter (14 millions d'abonnés). Chacun rémunéré à prix d’or, comme l'indiquait Forbes en 2018 en révélant qu'il était devenu l'acteur le mieux payé de l'histoire. Ses réseaux sociaux lui servent aussi à promouvoir ses autres activités.

Après cinq saisons à l’affiche de la série Ballers sur HBO, le quadra a présenté sur NBC le jeu The Titan Games - compétition sportive aux allures de Ninja Warrior - et racontera son enfance dans Young Rock, comédie en 11 épisodes qui sera diffusée prochainement aux Etats-Unis. Quand il ne parle pas de ses projets en tant qu’acteur, The Rock vante les mérites de Teremana, la tequila qu’il a créée, et de Project Rock, la ligne de vêtements, chaussures et casques audio qu’il a dessinés pour la marque Under Armor. Une collaboration qui lui aurait rapporté 8 millions de dollars cette année, selon Forbes.

Propriétaire d'une ligue de foot US

Il vient de dépenser 15 millions pour racheter la XFL, une ligue de football américain parallèle à la célèbre NFL qui a fait faillite à cause du Covid-19. Un sport qu’il aurait rêvé de pratiquer en tant que professionnel avant de voir ses rêves brisés par une blessure. Il lancera aussi en octobre 2021 Athleticon, une plateforme digitale gratuite dispensant des conseils fitness. Deux projets menés tambour battant avec Dany Garcia, son ex-femme et mère de sa fille aînée Simone, avec qui il a aussi fondé sa société de productions Seven Bucks.

Dwayne Johnson a fait sien le mantra de Juvénal, "un esprit sain dans un corps sain". Père de trois filles, The Rock travaille en famille et cultive son image de megastar accessible. L’homme est un bonheur en interview. Toujours avenant et prêt à enchaîner un énième entretien sans jamais montrer de signes de fatigue. La clé d'un succès durable ? En tout cas celle d'un capital sympathie énorme auprès du public que rien n'a encore entamé. Il nous a chanté un chant de Noël en pleine promo de Jumanji 2 et a même accepté d’enregistrer un message d’encouragement pour l’équipe de France de football en pleine Coupe du monde en Russie. A l’automne dernier, il a symboliquement déposé ses empreintes devant le Chinese Theatre de Los Angeles. Qu’il se rassure, Hollywood n’est pas près de perdre sa trace.

Delphine DE FREITAS