Dwayne "The Rock" Johnson : le héros de "Hobbs & Shaw" s'est remarié en secret

Quel petit cachotier ! Dans un post publié ce lundi 19 août sur Instagram, l'acteur américain Dwayne "The Rock" Johnson révèle à ses 154 millions d’ abonnés qu’il s’est marié ce dimanche avec Lauren Hashian, la musicienne qui partage sa vie depuis 2009 et avec laquelle il a eu deux enfants, Jasmine et Tiana, nées en 2015 et 2018.





Les tourtereaux se sont dits oui lors d’une cérémonie secrète qui s’est déroulée à Hawaï, tout de blanc vêtu, comme on peut le voir sur les clichés qui accompagnent l’annonce…