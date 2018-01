VIDÉO - Dans une interview TV, la fille adoptive de Woody Allen l'accuse à nouveau d'abus sexuels

Quelques jours plus tard, Dylan Farrow publie une lettre ouverte sur un blog du New York Times. Elle explique, une fois encore, les gestes dont elle accuse Woody Allen et, en substance qu'elle n'avait pas supporté le Golden Globe récemment décerné à son père adoptif pour l'ensemble de son oeuvre, ni ses dernières nominations aux Oscars. "Cette fois j'ai décidé de ne pas m'effondrer", a-t-elle écrit. "Quand j'avais 7 ans, Woody Allen m'a prise par la main, et m'a conduite dans un petit grenier mal éclairé au 2e étage de notre maison. Il m'a dit de m'allonger sur le ventre et de jouer avec le train électrique de mon frère. Et il m'a agressée sexuellement", affirme la jeune femme dans cette lettre ouverte.





"Il me parlait en le faisant, me murmurant que j'étais une gentille petite fille, que c'était notre secret, me promettant que nous irions à Paris et que je serais une star de cinéma", a ajouté la jeune femme, aujourd'hui mariée, qui vit sous un autre nom en Floride. "Aussi loin que je me souvienne, mon père m'a fait des choses que je n'aimais pas", ajoute-t-elle. "Woody Allen est l'exemple vivant de la façon dont notre société néglige les survivants d'agression et d'abus sexuels", écrit-elle encore. Au journaliste qui a publié sa lettre ouverte sur son blog, elle a expliqué qu'elle avait décidé de briser son silence pour rétablir les faits et donner du courage aux victimes. "Si je ne parle pas, je le regretterai sur mon lit de mort", dit-elle.