Ed Sheeran s'est marié en secret

C'est près de chez lui, dans le Suffolk (est de l'Angleterre), qu'"Ed s'est marié, quelques jours avant Noël". La source du Sun rapporte une cérémonie très discrète, et pour cause : "il n'y avait que quarante personnes, pas de Taylor (Swift), pas de représentant de maison de disque, de membres de la famille royale ou de pop stars. Il ne voulait pas faire de vagues et il voulait que ce soit uniquement pour eux, juste un petit mariage d'hiver", a expliqué la source.





Mais rassurez-vous, si vous regrettez de ne pas avoir pu suivre l'heureux événement, les rumeurs vont bon train sur les plans des jeunes mariés pour cet été. Les Sheeran devraient célébrer leur union en grande pompe, et cette fois-ci avec tous leurs amis !