VIDÉO - Eddy de Pretto dans Sept à Huit : "Je suis gay, on s'en fout !"

Il se démarque par son écriture incisive. Eddy de Pretto cogne sur son père, sa mère et tous ceux qui l'ont maltraité. Ce virtuose de la chanson française de 25 ans ne cache pas son homosexualité, qu'il évoque notamment dans sa chanson"Normal". Mais il refuse que cela le définisse pour autant : "Je ne veux pas faire de la sexualité une chose beaucoup plus importante que, par exemple, le fait que je sois blond, le fait que j'aie une certaine voix, le fait que je sois un homme, le fait que j'aime jouer aux Barbie. J'ai envie de banaliser ça le plus possible. Je suis gay, on s'en fout ! Y'a pas de soucis avec ça."