Eddy de Pretto : nouvelle idole des jeunes

Sa musique est un mélange de hip-hop et de variété française. À 25 ans, Eddy de Pretto incarne l'une des nouvelles tendances de la chanson tricolore. Avec ses textes qui abordent l'homophobie à laquelle il a été confronté plus jeune, le chanteur devenu star de la pop a obtenu le statut d'idole auprès des jeunes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.