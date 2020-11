Kanye West reconnaît sa défaite... et annonce qu'il se présentera en 2024

Il ne compte pas lâcher l'affaire. Alors que la bataille entre Donald Trump et Joe Biden fait encore rage, et que les résultats définitifs du scrutin qui se tenait ce 3 novembre ne sont pas encore tombés, Kanye West a reconnu sa défaite dans la course à la présidentielle américaine. Le mari de Kim Kardashian a publié sur Twitter une photo où il pose, sourire aux lèvres, devant une carte des Etats-Unis divisée entre les États remportés par le candidat républicain (en rouge) et ceux du démocrate (en bleu)

Le rappeur qui, d'après les médias américains, n'a recueilli que 0,4% des suffrages, avec moins de 60.000 voix, en profité pour annoncer qu'il serait candidat à la prochaine élection avec la légende suivante : "KANYE 2024".