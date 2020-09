Présidentielle américaine : Meghan Markle et le prince Harry appellent les électeurs à voter

C'est leur première apparition télévisuelle ensemble depuis le "Megxit". Dans une vidéo publiée par le Times à l'occasion de son traditionnel classement des 100 personnalités les plus influentes de 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont appelé les citoyens américains à s'inscrire sur les listes électorales et à voter lors des élections présidentielles du 3 novembre prochain. Si l'ex-comédienne a déjà pris la parole à de nombreuses occasions sur le sujet, c'est la première fois que Harry prend également position.

"Nous ne sommes qu'à six semaines du jour du scrutin, et c'est aujourd'hui la Journée nationale d'inscription des électeurs. Tous les quatre ans, on nous dit la même chose : 'C'est l'élection la plus importante de notre vie'. Mais celle-ci l'est. Lorsque nous votons, nos valeurs sont mises en action et nos voix sont entendues. Votre voix vous rappelle que vous comptez", a lancé Meghan Markle filmée aux côtés de son mari dans un jardin que l'on imagine être celui de leur propriété californienne de Montecito, près de Santa Barbara.