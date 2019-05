Européennes : l'ex-candidate de "Secret Story" Cindy Lopes sur la liste Gilets jaunes de Francis Lalanne

"J'ai été Gilet jaune quand j'étais en Bourgogne", raconte-t-elle, disant avoir pris part à quelques manifestations. "Je suis très concernée par ce sujet parce que maintenant j'ai deux enfants et je ne roule pas sur l'or", poursuit celle qui est mère d'une petite Stella, 20 mois, et Raphaël, né en février dernier. "Je me rends bien compte que tout a augmenté, tout est très cher et que les revenus ne suivent pas", insiste-t-elle.