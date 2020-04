Elizabeth II fête ses 94 ans en toute discrétion

"Sa Majesté a souhaité qu'aucune mesure spéciale ne soit mise en place pour autoriser les coups de canons car elle ne jugeait pas cela approprié dans les circonstances actuelles", a déclaré une source du palais de Buckingham à l'AFP. Le palais avait déjà annoncé que la parade militaire du "salut aux couleurs", organisée chaque année en juin pour célébrer officiellement l'anniversaire de la reine ne se tiendrait pas non plus cette année.

En raison de l'épidémie, Elizabeth II ne sera pas non plus entourée de ses proches en ce jour particulier. Le prince Charles, qui a attrapé le coronavirus mais qui va très bien aujourd'hui, est confiné dans le château de Balmoral en Ecosse avec Camilla tandis que le prince William et Kate Middleton sont en famille à Anmer Hall, leur manoir situé dans le Norfolk. Quant à Harry et Meghan Markle, ils sont à des milliers de kilomètres puisqu'ils ont décidé de s'installer en Californie.