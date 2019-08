Eliza Dushku, la star de "Buffy contre les vampires", annonce la naissance de son enfant façon "Le Roi Lion"

Leur petit roi est né. Eliza Dushku annoncé la naissance de son premier enfant, un fils prénommé Philip né de son union avec l'homme d'affaires Peter Paladjian. C'est d'ailleurs lui qu'elle met en scène dans la photo qui fait guise de faire-part pour ses fans sur son compte Instagram.





Le jeune papa y porte le nouveau-né à bout de bras, comme Rafiki avec Simba dans "Le Roi Lion". Un animal qu'on retrouve d'ailleurs, ultime clin d’œil, sur le body du baby boy. "Peux-tu ressentir l'amour, Philip?", s'interroge la comédienne de 38 ans, référence là encore au classique Disney et à sa chanson "Can You Feel the Love Tonight".