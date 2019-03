Elizabeth II, 92 ans, débarque sur Instagram

La photo partagée par la reine d'Angleterre aux 4,5 millions de followers de son compte Instagram est issue des archives royales et est celle d'une lettre écrite à son arrière-arrière-arrière grand-père le prince Albert - l'époux de la reine Victoria - par Charles Babbage, considéré comme l'un des premiers à avoir énoncé le principe d'un ordinateur. "Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de m'instruire à propos des projets de codage pour les ordinateurs pour enfants et cela me semblait adéquat de publier ce post Instagram au Science Museum, qui a depuis longtemps soutenu la technologie, l'innovation et a inspiré la nouvelle génération d'inventeurs", a ainsi écrit Elizabeth II, signant son message d'un "Elizabeth R." R pour "regina", la signature qu'elle appose à chaque document officiel.