Elizabeth II a 92 ans ce samedi : mais pourquoi célèbre-t-elle deux fois son anniversaire ?

Sortez les cotillons, les tailleurs couleur fluo et les chapeaux assortis. Elizabeth II fête ce samedi ses 92 ans et elle aura peut-être besoin d'un petit coup du main pour souffler ses bougies. Habituée à trinquer en privé le jour J, entourée de sa famille la plus proche, la reine d'Angleterre sortira sa plus belle toilette pour assister à un grand concert donné en son honneur au Royal Albert Hall. Tom Jones, Kylie Minogue, Sting, Shaggy ou encore Shawn Mendes viendront chanter pour elle lors de cet évènement qui sera retransmis en direct sur BBC One et BBC Radio 2. Une nouveauté venue marquer une année 2018 déjà animée pour la famille royale britannique, entre la naissance imminente du royal baby numéro 3 de Kate et William puis le mariage du prince Harry avec Meghan Markle le 19 mai.