Elizabeth II délivre un message d'espoir aux Britanniques

Faisant un parallèle avec les combats britanniques contre le nazisme, la dernière cheffe d'Etat en exercice à avoir connu la dernière guerre mondiale a rappelé combien, en 1940, "les perspectives semblaient sombres, l'issue lointaine, le résultat incertain". "Mais nous avons continué à croire que la cause était juste et cette conviction (...) nous a portés", a-t-elle aussitôt ajouté, dans un discours diffusé sur la BBC et retransmis sur LCI une heure plus tard. "Ne baissez jamais les bras, ne perdez jamais espoir, tel était le message du jour de la Victoire en Europe".

Les médias britanniques avaient avancé que son discours serait très personnel et évoquerait la contribution de sa famille à l'effort de guerre. A commencer par la sienne, elle qui, adolescente, a appris à conduire un camion militaire et a servi en tant que mécanicienne dans l'armée. Elle se trouvait également à Buckingham Palace quand le palais a été bombardé en septembre 1940. Sur les réseaux sociaux ce vendredi, a refait surface une photo d'elle sur le célèbre balcon de l'édifice aux côtés de ses parents et de sa sœur Margaret, tous les trois décédés. Le mois dernier, la reine avait conclu son allocution par les mots de la chanson de Vera Lynn, "We'll meet again" ("Nous nous retrouverons"). Un titre devenu symbole d'espoir pour les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale.