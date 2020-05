Elizabeth II face aux Britanniques ce soir : une allocution très personnelle pour le 8-Mai

Sa parole s'est multipliée depuis quelques semaines. Comme un ultime symbole de cohésion dans un Royaume-Uni déchiré par le Brexit et frappé par la pandémie de coronavirus qui y a tué plus de 30.600 personnes. D'habitude si rare, la reine Elizabeth II s'adressera aux Britanniques ce vendredi 8 mai pour la deuxième fois en un mois. Troisième si l'on compte le message audio délivré pour les fêtes de Pâques sur les réseaux sociaux de la famille royale.

Les médias britanniques avancent que son discours sera très personnel et évoquera la contribution de sa famille à l'effort de guerre. A commencer par la sienne, elle qui, adolescente, a appris à conduire un camion militaire et a servi en tant que mécanicienne dans l'armée. Elle se trouvait également à Buckingham Palace quand le palais a été bombardé en septembre 1940. Sur les réseaux sociaux ce vendredi, a refait surface une photo d'elle sur le célèbre balcon de l'édifice aux côtés de ses parents et de sa sœur Margaret, tous les trois décédés. Le mois dernier, la reine avait conclu son allocution par les mots de la chanson de Vera Lynn, "We'll meet again" ("Nous nous retrouverons"). Un titre devenu symbole d'espoir pour les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale.